Il y a 4 millions d'années, les Australopithèques parlaient déjà. C'est ce que défend le préhistorien belge Marcel Otte dans un ouvrage à paraître. Le découvreur de Lucy, le géologue Maurice Taieb, est lui, bien moins affirmatif. Rencontre.





Et si Lucy, l’Australopithèque découverte en 1974 (lire ci-dessous), communiquait par la parole avec ses congénères ? Pas par des cris, comme dans les films, mais avec des véritables phonèmes, des mots et une structure syntaxique ? Il y a 3, 2 millions d’années, donc. C’est la théorie que défend le préhistorien belge Marcel Otte (Université de Liège ) dans un ouvrage à paraître en janvier et qu’il dévoile à "La Libre".

Cerveau et arrière-gorge compatibles

Pour lui, nos ancêtres les Australopithèques parlaient. En paléontologie, la pensée la plus admise est plutôt que la parole est apparue avec l’homme moderne, soit il y a moins 40 000 ans, au moment des peintures pariétales.

"L’idée générale est que l’intelligence et la véritable l’humanité auraient été apportées avec cet l’homme-là parce qu’il est très semblable à nous (sensibilité artistique, complexité technologique...). En fait, la raison moins avouable, c’est l’idée que tout ce qui n’est pas comme nous, nous est forcément inférieur. Mais cette théorie est plus une pensée globale qu’une réalité scientifique. Il n’y aucune raison que l’on pense cela sinon que cela nous rassure !" Lui, par contre, avance une série d’arguments pour défendre sa thèse du "Speaking Australopithecus" (le nom du livre). "Tout d’abord, les dispositions neurologiques étaient présentes, c’est-à-dire les parties du cerveau qui, aujourd’hui, servent à la parole et la conscience : les lobes frontaux, lobes pariétaux qui coordonnent la pensée et permettent la vocalisation. La forme et disposition des ossements dans la gorge, l’arrière-bouche sont aussi compatibles avec la modulation des sons", assure Marcel Otte, qui y ajoute les capacités culturelles et comportementales de l’Australopithèque. "Avec eux, l’habitat apparaît, par opposition aux primates qui sont protégés par la nature elle-même."

Pour Marcel Otte, construire et habiter un abri artificiel implique un échange d’informations, une communication entre les individus du groupe. Et donc l’utilisation de l’abstraction, c’est-à-dire évoquer une chose que ni l’un ni l’autre des "interlocuteurs" ne peut voir. Et cette abstraction nécessite forcément le langage. Autre argument : l’Australopithèque fabrique des outils. Il lui faut donc la capacité intellectuelle d’agencer une suite d’étapes et de concepts, ce qui est comparable à unir des éléments d’un discours. Enfin, la bipédie et le fait d’avoir des mains libres permet aussi de manipuler un objet sous toutes ses faces, et d’ensuite concevoir ce qui est invisible.

(...)