Il y a précisément deux siècles, en janvier 1818, Mary Shelley publie son roman "Frankenstein ou le Prométhée moderne". Le résultat d’un défi, lancé un an et demi plus tôt au sein d’un groupe jeunes gens "romantiques" lors d’un séjour estival en Suisse, sur les bords du lac de Genève. Se trouvent parmi eux Mary Wollstonecraft Godwin, son futur mari le poète britannique Percy Shelley et le non moins célèbre Lord Byron. Chacun relève le challenge d’écrire une histoire d’épouvante. C’est Mary qui imagine l’histoire la plus aboutie : celle d’un jeune savant suisse, Victor Frankenstein, qui crée un être vivant, en assemblant des parties de chairs mortes. Mais ensuite, horrifié par son aspect monstrueux, le Dr Frankenstein abandonne sa créature. Mais le "monstre", doué d’intelligence et de sensibilité, se venge de ce rejet, que lui fait aussi subir la société.