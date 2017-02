La Belgique était cernée. Dès le mois de décembre, les experts avertissaient : le pays n’échapperait pas au virus de la grippe aviaire. Et comme de nombreux pays d’Europe précédemment, ce mercredi 1er février, le virus H5N8 de la grippe aviaire a été identifié en Belgique. On l’a détecté chez un détenteur amateur dans la commune de Lebbeke, a annoncé l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire mercredi soir. Le caractère hautement pathogène de cette souche doit encore être confirmé, précise l’Afsca.

Un filet ou sous abri



Conséquence de l’événement ? Les mesures de prévention obligatoires contre la grippe aviaire sont renforcées. Jusqu’ici, ce sont uniquement les volailles des élevages professionnels qui devaient être confinées. Dès ce jeudi midi, toutes les volailles, y compris les ratites (autruches par exemple), et autres oiseaux captifs des professionnels mais aussi des amateurs doivent être confinés. C’est à-dire gardé à l’intérieur ou protégés (filet...) de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. “Ce n’est pas évident pour les particuliers qui ont trois poules de trouver une solution, reconnaît-on à l’Afsca. Mais c’est capital qu’ils le fassent ! Et c’est une obligation. Un filet sur le poulailler permet d’éviter le contact entre les poules et les oiseaux sauvages. Un toit protège encore mieux. Mais il faut que l’abri soit de taille suffisante, évidemment, sinon pour les volailles, ce n’est pas viable...”

Pour tous les détenteurs de poules et autres volailles, il faut aussi veiller à nourrir le nourrissage et abreuver les volailles et les autres oiseaux captifs à l’intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages. Ne donnez pas non plus à boire à vos poules avec l’eau de réservoirs d’eaux de surface ou l’eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages. Par ailleurs, tous les rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs ainsi que les marchés sont interdits.

Aucun risque pour le consommateur et le commerce



Autour du site contaminé à Lebbeke en Flandre orientale, “étant donné qu’il ne s’agit pas d’animaux détenus par un professionnel mais d’oiseaux d’ornement, seule une zone tampon d’un rayon de 3 km est délimitée autour du site. Il n’y a pas d’exploitations professionnelles de volailles dans cette zone, où le transport de volailles, d’oiseaux et d’oeufs à couver est interdit”, précise l’Afsca. . “A ce stade, le secteur professionnel n’est pas touché, mais nous devons rester très vigilants. La stricte application des mesures de biosécurité est capitale pour que ce cas reste isolé”, commente Willy Borsus, ministre de l’Agriculture. De son côté, l’Afsca souligne que le consommateur n’encourt aucun risque. La viande et les oeufs de poules peuvent être consommés en toute sécurité. Ce cas isolé d’un amateur n’a pas d’influence ni sur le commerce de volaille en Belgique ni pour l’exportation, ajoute-t-on à l’Afsca. Enfin, et pour rappel, ce virus entraîne une mortalité élevé chez les volailles mais ne se transmet pas à l’homme