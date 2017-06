Alors que, depuis 2001, l’Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement maternel exclusif (AME) d’une durée de six mois, la Belgique reste - et depuis longtemps - l’un des pays à hauts revenus où le taux d’allaitement est le plus bas. Pourquoi davantage de femmes ne sont-elles pas convaincues des bienfaits de l’allaitement pour leur bébé, mais aussi pour elles-mêmes ?

Les réponses d’Emmanuelle Robert, chercheuse à l’Ecole de santé publique de l’ULB, et dont le sujet de thèse portait sur ce sujet.

1. Quelles sont les raisons du faible taux d’allaitement en Belgique ?