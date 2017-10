Kip Thorne a reçu le prix Nobel de physique ce mardi. Ce physicien américain, originaire de l’Utah et reconnu internationalement, avait reçu l'an passé le prix Georges Lemaître remis par l’université catholique de Louvain. Déjà à l'époque, il était considéré comme l'un des favoris pour le Nobel de physique 2017. Cet homme de 77 ans est aussi le scientifique derrière le film à succès "Interstellar".

Cofondateur de l’expérience Ligo, celle-ci a donné la preuve de l’existence d’un phénomène qu’Albert Einstein avait prédit seulement théoriquement il y a près d’un siècle : les ondes gravitationnelles. Celles-ci pourraient s’apparenter aux ronds qui se forment dans l’eau quand on y jette un caillou, ou à la déformation d’un filet dans lequel on pose un poids, si on considère que ce filet est l’espace-temps de notre Univers, qui peut se déformer sous l’effet d’un objet de grande masse.