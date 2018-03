4 Vidéo

L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est décédé à l'âge de 76 ans

Paralysé par une maladie dégénérative, ce spécialiste des trous noirs était le scientifique le plus connu, notamment pour son best-seller « Une brève histoire du temps ». Cloué dans un fauteuil et s’exprimant via un ordinateur, ...