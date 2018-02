Il manque à Nick ses deux bras et deux jambes. Il a deux petit pieds dont l'un avec deux orteils, à l'aide desquels il arrive à écrire.





"A la naissance, mon entourage a été choqué. Ma maman a dit qu'elle ne voulait plus me voir mais mon père l'a réconfortée en disant "Il est magnifique". Ma mère a eu besoin de quatre mois pour s'en remettre."





A 10 ans, il a tenté de se suicider. Beaucoup d'enfants se moquaient de lui car il était différent. "Et puis, mes parents m'ont dit : Tu ne sais pas ce que tu peux faire tant que tu n'as pas essayé".





Il a alors appris à nager, à surfer, etc. Sa vie a changé quand il a rencontré un autre enfant sans jambes et sans bras. Nick a pris conscience qu'il pouvait être utile. A 19 ans, il commence alors à écrire des discours motivant : "J'ai eu le choix d'être en colère contre Dieu pour ce que je n'avais pas ou lui être reconnaissant pour ce que j'ai".





Il a commencé à répandre son message d'amour et de paix dans plus de 50 pays en donnant plus de 3.000 conférences. Certaines étaient suivies par plus de 110.000 personnes.

Aujourd'hui, il est marié, a quatre enfants et est devenu un prédicateur chrétien.