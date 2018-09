Les équipements de réalité virtuelle entrent peu à peu dans la pratique médicale pour aider les patients à gérer le stress et la douleur liés à certains examens.

Pour moi, c'est devenu comme…une drogue! J'ai vraiment besoin d'aller sur mon petit nuage pour pouvoir suivre mon traitement de manière optimale". Embarquée pour cinq semaines de radiothérapie suite à une seconde tumeur découverte au sein, Manivanh Penh n'imagine plus se rendre à une de ses séances, sans la précéder de quelques instants bienfaisants et si relaxants d'hypnose clinique en réalité virtuelle. Un masque sur les yeux raccordé à un casque sur les oreilles, confortablement installée, et la voilà partie pour une promenade aquatique relaxante. Une douce plongée dans les fonds marins, à s'évader au gré des ondulations des petits poissons et d'une apaisante "baleine-guide".