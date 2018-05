1

Monogamie, bigamie ou polygamie : à votre avis, que préfèrent les étudiants?

C'est une étude tout à fait sérieuse, basée sur un questionnaire en ligne, qu'a menée l'Institut de Médecine tropicale d'Anvers (IMT) et qui est publiée, cette semaine, dans la revue scientifique Plos One.

Plus de 800 étudiants de ...