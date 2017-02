Donald Trump met-il la science en danger ? C’est ce que craint une partie de la communauté scientifique aux Etats-Unis et même ailleurs (lire ci-contre), qui prévoit une marche pour la science le 22 avril. Si elle n’a pas, à ce stade, décidé d’y prendre part - elle veut d’abord en savoir davantage sur l’initiative - , l’océanographe américaine Cindy Lee Van Dover, actuellement chez nous pour recevoir le titre de docteur honoris causa de l’UCL, est en tous cas inquiète.

Faits alternatifs vs faits scientifiques

Cette enseignante à Duke University mène des recherches dans le secteur de l’environnement. Depuis la prise de pouvoir de Donald Trump, elle suit attentivement les nouvelles scientifiques, ses e-mails. Pour l’instant, aucune décision ne concerne directement ses recherches. Mais le contexte général, "le fait que le Président veuille réduire la taille de l’Agence pour la protection de l’environnement, change des réglementations environnementales, ne croit pas au changement climatique, c’est préoccupant" . Il y a aussi beaucoup d’incertitudes : " Pour les recherches sur l’environnement, les subventions vont-elles être supprimées ? C’est possible ! En tous cas, c’est difficile d’imaginer qu’elles seront augmentées !" Mais elle l’assure, les scientifiques continueront à s’exprimer : "Les scientifiques n’arrêteront pas de parler des preuves à propos du changement climatique. Ce sont des données, c’est axé sur des données ! Les données sont sujettes à interprétation, mais ce qu’on fait, c’est mettre les données à disposition de tous, de façon transparente. On essaye d’être très objectifs. Je pense que nous ne serons pas silencieux".

L’attitude du gouvernement Trump envers les faits (les fameux "alternative facts", évoqués par la conseillère de Trump pour qualifier des déclarations du porte-parole de la Maison-Blanche, en fait fausses) l’inquiète également. Récemment, le public issu de la société civile à qui elle présentait ses recherches à l’aide de chiffres lui a rétorqué : mais les faits, vous auriez pu les manipuler... "Donc ils questionnaient les données et mon intégrité de scientifique. Je ne voudrais pas en faire une généralité, mais l’autorité semble discréditée. " Elle regrette qu’un homme puissant comme Donald Trump puisse, d’un tweet, détruire la crédibilité de quelqu’un, sans forcément tenir compte des faits. Elle-même pense que les faits, les données ont plus de valeur qu’une manifestation. " Si les faits scientifiques en viennent à être suspects de la même façon que les médias le sont, que les vraies causes d’un problème ne puissent alors plus être connues, ce sera problématique."

