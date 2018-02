5 Vidéo

Quand faut-il avoir recours aux somnifères et aux calmants?

Avec plus de 1,25 million de doses unitaires de benzodiazépines délivrées chaque jour, la Belgique est championne en matière de consommation de somnifères et de calmants. Leur utilisation est également beaucoup plus élevée que les besoins réels. ...