La réponse à l'épidémie d'Ebola, qui a causé la mort de plus de 11300 personnes en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, aurait-elle été davantage guidée par la peur que par les priorités médicales? C'est en tout cas ce que soutient Médecins sans frontières (MSF) dans un ouvrage intitulé "La politique de la peur", (Renaissance du Livre, 25 €) présenté, lundi, par l'organisation humanitaire très active sur le terrain.

Dans cet ouvrage collectif, co-écrit par des médecins, infirmiers, anthropologues, historiens, professeurs de bioéthique…, les auteurs racontent la manière dont "les patients et leurs soins n'ont pas été priorisés tandis que les gouvernements et organisations soutenant la réponse favorisaient la sécurité et le confinement, au détriment de la solidarité". Toujours selon MSF, "alors que la désinformation, la panique et l'isolement ont prédominé dans la réponse initiale à Ebola, la façon dont les prochaines épidémies seront gérées reste floue".

Ce que confirme le Dr Armand Sprecher, l'un des co-auteurs que nous avons interrogé. A quatre reprises, ce médecin urgentiste et épidémiologiste s'est rendu en mission sur le terrain dans le cadre de l'épidémie Ebola, en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia. Médecin référent en santé publique pour Médecins sans frontières (MSF) Bruxelles, il a été impliqué depuis 2000 dans plusieurs épidémies survenues dans divers pays d'Afrique. "S'il est évident que cette épidémie - qui aura duré deux ans - fut d'une ampleur et d'une intensité sans précédent, il est fort probable que les prochains épisodes épidémiques ressembleront davantage aux plus anciens dans leur sévérité. C'est-à-dire qu'ils devraient se dérouler dans des endroits isolés, en zones rurales…, nous dit le Dr Sprecher. Alors que de nombreuses organisations se sont mobilisées pour cette épidémie, il est difficile de se prononcer sur les implications futures des divers intervenants. Serons-nous trop nombreux pour un petit nombre de patients? Tenus à mener de nombreuses recherches? A tester de nouvelles thérapies dans un espace limité? Qui sait…"

Quelles leçons avons-nous tiré de cette épidémie sans précédent?

La principale leçon à tirer est que l'on a perdu beaucoup d'opportunités parce que l'on n'était pas préparé. Si ce n'est pour la prise en charge. Pour le reste, nous avons essayé de faire des essais cliniques et nous avons perdu beaucoup de temps à préparer et écrire les protocoles, puis à obtenir les approbations. Et l'on peut dire qu'in fine, après ce qui fut la plus grande épidémie d'Ebola de l'Histoire, nous n'avons finalement pas réussi à faire grand-chose. A part tester le traitement expérimental ZMapp. Mais nous n'avons pas pu tirer de conclusion étant donné que l'échantillon était trop petit. Il aurait été logique de continuer, mais comme d'autres molécules attendent aussi d'être testées…

Que pourrait-on concrètement améliorer pour être prêt en cas de nouvelle épidémie?

Peut-être faudrait-il réunir les laboratoires pharmaceutiques, les chercheurs, les ministères de la Santé des pays à risque pour définir une vraie stratégie. De façon à pouvoir réagir dès le premier jour en cas de nouvelle épidémie. Une autre chose que l'on pourrait améliorer est le contrôle des populations. Si l'épidémie en Afrique de l'Ouest a pris une telle ampleur, c'est parce que les populations ont beaucoup bougé dans des grandes villes, contrairement aux précédentes épidémies, de taille nettement plus réduite parce qu'elles s'étaient déclarées dans des zones rurales. Il faudra trouver des stratégies efficaces pour pouvoir répondre à ce cas de figure afin de protéger les grandes villes et les hôpitaux. Et ainsi éviter qu'ils deviennent des centres de propagation. Il faut prévoir que les gens vont se déplacer, pouvoir suivre les contacts et s'assurer que toutes les personnes à risque sont bien sous surveillance.

Et si demain devait se déclarer une pareille épidémie, sommes-nous prêts?

On n'est pas vraiment mieux préparé. Même si, du côté de MSF, nous avons par exemple revu nos guide lines, ce n'est pas à nous qu'il revient d'élaborer les mesures à prendre à l'avenir. Qu'il s'agisse des priorités en matière de vaccins, de médicaments, de recherches…, nous n'avons pas reçu de mandat pour prendre de telles décisions. On pourrait éviter une grande épidémie peut-être si la réponse est bien organisée au préalable avant que cela n'atteigne le stade régional. Ceci dit, on devrait quand même a priori pouvoir réagir plus vite que ce fut le cas lors de la précédente épidémie. La réponse devrait en principe être mieux organisée, mais pas encore totalement maîtrisée.

Pourquoi la réponse à une épidémie Ebola est-elle si complexe?

Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme sensibiliser les communautés, aller chercher les malades puis les prendre en charge, organiser des enterrements sécurisés, faire des investigations épidémiologiques, anthropologiques… Tout cela est particulièrement compliqué à gérer, d'autant que nous n'avons pas de leader ou de managers qualifiés pour cela. On croit que les médecins sont capables de gérer ce type de situations, mais ce ne relève pas de leurs compétences.

La peur a joué un rôle central dans cette épidémie. En mal? A-t-on exagéré? A qui la faute?

Un peu à la presse. Quand il y a quelque chose d'effrayant, cela se retrouve à la Une de tous les journaux, à la télévision… Cela dit, la peur est d'abord générée parce que les gens meurent. C'est une maladie effrayante. Mais c'est gérable. Si la peur peut motiver certaines personnes à faire des choses, ce ne sont pas nécessairement des choses constructives. La peur peut donner des ressources, attirer l'attention des gens, mais l'action de la communauté et du gouvernement n'est pas toujours constructive. Réduire la mobilité, par exemple, est une mesure qui ne marche pas et qui empêche de trouver les malades. Il faut en revanche mettre sur pied un système de surveillance pour repérer les personnes infectées et les malades. De peur d'être mis en prison, certains ont préféré se cacher. De peur encore, les gens jetaient des pierres sur les véhicules des équipes soignantes de MSF.

Avez-vous personnellement eu peur à certains moments?

Pas vraiment peur pour moi mais pour la population qui allait perdre beaucoup de personnes. Ceci étant, j'ai quand même ressenti à certains moments que le contrôle de l'épidémie nous échappait. On peut dire que l'on s'est senti dépassé par les événements dans la mesure où l'on n'était pas capable de prendre en charge tout le monde. Nous manquions de lits au point que le Centre de traitement a dû fermer ses portes quand il était complet. D'un autre côté, je savais bien que l'épidémie allait se terminer un jour.

Que proposez-vous aujourd'hui?

On ferait mieux de dire que l'épidémie Ebola est quelque chose de gérable. Et pour la surmonter, le mieux est de travailler ensemble. Il faut mobiliser les gens sans la peur, même si cette maladie reste effrayante.