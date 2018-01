Aussi curieux que cela puisse paraître à certains, le cancer du sein existe aussi chez l’homme. Certes, il entre dans la classification des maladies rares, mais il n’est pas inexistant pour autant: il représente 1 % de l’ensemble des cancers du sein et 1 % de tous les cancers chez l’homme. Quels que soient les pays, ces chiffres sont relativement identiques et ils restent globalement stables.

A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, qui a lieu ce dimanche 4 février, le BIG (Breast International Group) et l’EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) ont souhaité mieux faire connaître cette maladie rare et les dernières avancées de la recherche académique, afin de sensibiliser le public. Et en particulier les hommes, souvent à mille lieues d’imaginer qu’un nodule détecté dans la poitrine n’est pas forcément anodin, comme nous l’a expliqué le Dr Fatima Cardoso, directrice de l’Unité Sein du Champalimaud Clinical Centre à Lisbonne et co-investigateur d’un programme de recherche international sur le cancer du sein chez l’homme.

(...)