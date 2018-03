A partir du 1er avril 2018, il y aura du changement dans le remboursement des examens de dépistage du cancer du sein. Et pas dans le bon sens pour les patientes… La ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD), a décidé, pour les patientes qui ne font pas partie du groupe restreint des femmes à très haut risque, de limiter, voire de supprimer le remboursement des mammographies.

L’arrêté royal publié au Moniteur du 26 février dernier précise ainsi qu’il n’y aura plus de remboursement pour les femmes âgées de moins de 45 ans ou de plus de 74 ans qui n’ont pas de profil à risque.

Autre modification : la mammographie remboursée ne sera autorisée que tous les deux ans (et plus tous les ans) entre 50 et 74 ans et le remboursement sera diminué.

A partir d’avril 2020, le dépistage sera en outre limité à la seule mammographie, excluant les méthodes complémentaires ‘palpation des seins, échographie 3D…) qui, selon les spécialistes, améliorent pourtant de façon importante la détection des cancers.

Cette nouvelle nomenclature, qui intervient alors que les recommandations par rapport au dépistage du cancer du sein n’ont pas changé, fait grincer des dents. Les gynécologues, qui estiment ne pas avoir été entendus par la ministre De Block, n’excluent pas un recours au Conseil d’Etat dans les prochaines semaines.

Deux vitesses

Bref, la nouvelle nomenclature parue au Moniteur valorise le mammotest, moins cher. Et renforce un dépistage à deux vitesses. Les patientes qui ont les moyens pourront continuer à recourir aux techniques les plus pointues de dépistage; les autres, en revanche, en seront réduites au seul mammotest.

En Belgique, le dépistage est une compétence communautaire. En Fédération Wallonie-Bruxelles, les femmes entre 50 et 69 ans peuvent bénéficier tous les deux ans de cette mammographie de dépistage gratuite entre le 1er janvier de l’année de leurs 50 ans et le 31 décembre de l’année de leurs 69 ans.

Selon les chiffres de la Fondation contre le cancer, 10 466 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés en 2014. Environ une femme sur 9 sera atteinte d’un cancer du sein avant l’âge de 75 ans. Le cancer du sein est le premier des cancers chez la femme en terme de fréquence.