Que l’on ne s’y méprenne pas, non, on n’a pas découvert un nouvel organe dans le corps humain ! On vient plus exactement de classer le mésentère, cette membrane localisée dans le péritoine et qui protège les organes de l’abdomen, comme un organe à part entière. Et non plus comme un ensemble de différents corps faisant partie du système digestif de l’homme. Cette nouvelle classification ou disons ce nouveau statut, on le doit à J. Calvin Ceffey, un professeur de chirurgie irlandais, et à ses collègues. Lesquels, depuis 2012, consacrent leurs recherches sur cette partie du péritoine, en l’occurrence la cavité qui relie la paroi abdominale et l’intestin.

Déjà publiés en novembre dernier dans "The Lancet Gastroenterology&Hepatology", les travaux des spécialistes, qui viennent de faire la Une, montrent que cette partie du corps "est loin d’être fragmenté(e) et complexe, mais s’avère simplement une structure continue". Ce qui en fait bel et bien un organe, encore mal connu d’ailleurs. Mais qui gagnera sans doute à être connu, alors que les scientifiques suggèrent que le mésentère pourrait cependant jouer un rôle dans les maladies abdominales