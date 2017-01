Suite à la propagation au sein de l'hôpital AZ Turnhout, dans la province d'Anvers, d'un norovirus, un virus extrêmement contagieux à l'origine de la grippe intestinale, tous les départements concernés ont été mis en quarantaine et les admissions seront suspenbdues pendant les prochaines 48 heures, a fait savoir lundi après-midi par voie de communiqué l'hôpital.

Les norovirus sont un groupe de virus qui provoquent la gastro-entérite, une maladie généralement accompagnée d’une diarrhée et/ou de vomissements parfois violents. Les autres symptômes sont la fièvre, une douleur généralisée, des maux et des crampes de ventre. Dans la plupart des cas, les plaintes disparaissent spontanément après de 1 à 4 jours. Chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, les symptômes peuvent toutefois durer plus longtemps. Ces virus infectent toutes les tranches d'âge et touchent généralement les concentrations humaines en milieu semi-clos, comme les centres hospitaliers, les maisons de soins infirmiers, les camps ou bases militaires, les bateaux de croisière… Les épidémies à norovirus surviennent tout au long de l'année avec un pic durant la saison hivernale.

La sécurité du patient prime dans AZ Turnhout

Pour limiter au maximum la propagation du norovirus particulièrement contagieux, la direction de l'AZ Turnhout a décidé lundi après-midi, en concertation avec les inspecteurs de l'hygiène du SPF Santé publique, de prendre un certain nombre de mesures sur le campus Saint-Elisabeth.

"Pour combattre la diffusion ultérieure du virus parmi les patients et les collaborateurs, différents mesures avaient déjà été prises le week-end dernier. Malgré toutes ces mesures, la situation ne s'étant pas améliorée après le week-end, l'hôpital a décidé lundi après-midi de prendre des mesures complémentaires, dont un élargissement de la mise en quarantaine. Concrètement, cela signifie que tous les patients dans l'hôpital qui présentent les symptômes du norovirus dans un service sur le campus saint-Elisabeth sont isolés.

Par ailleurs, les admissions seront suspendues pendant les prochaines 48 heures et toutes les interventions programmées sont reportées. Si les services 100 sont dirigés vers d'autres hôpitaux dans la région, le service des urgences sur le campus Saint-Elisabeth reste maintenu. En cas de nécessité d'hospitalisation, les patients seront néanmoins envoyés vers d'autres hôpitaux ou le campus Saint-Jozef.

Ces mesures seront valables pour 48 heures, provisoirement. La situation sera réévalué de près en permanence.