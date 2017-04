Techniquement, le projet Nassonia est enterré. Du moins à Nassogne. C’est ce qu’une décision du conseil communal local vient d’entériner, mais indirectement. L’idée de l’homme d’affaires Eric Domb et de ses soutiens locaux était de “rendre à la nature” une forêt de 1500 hectares située à Nassogne, avec la volonté de réinstaurer une véritable biodiversité et de permettre un équilibre entre tous les acteurs de la forêt : faune, flore, gestionnaire de bois, chasseurs... A cet axe écologique s’ajouterait un taxe touristique (tourisme “diffus” d’observation, avec maintien de zones protégés) Des négociations étaient en cours avec la fondation d’Eric Domb, la Région wallonne et la commune.

La pression n’a rien fait

Mais celle-ci a approuvé hier soir un peu avant 22 heures (9 oui, 4 non et une absention et sans amendements) une proposition de cahier des charges pour la location du droit de chasse de la zone visée par Eric Domb. Et pour les initiateurs de Nassionia, les paramètres selon lesquels les chasses seront menées sont incompatibles avec le projet. Jusqu’au dernier moment, le résultat du vote du conseil était incertain. Sous la pression médiatique, des citoyens et des ONG, certains espéraient voir les membres de la majorité encore hésitant voter contre ce cahier des charges. Il n’en fut rien.

“J’ai confiance en ma majorité. La décision ne devait pas être prise ce (jeudi) soir. Nous en discutions depuis des semaines, nous disait un peu plus tôt Marc Quirynen, le bourgmestre CDH de Nassogne. Qui explique que pour lui, ce vote ne remet en rien en cause le projet Nassonia, et que lui-même devait, selon les règles administratives, voter ce cahier de charges, et lancer cet appel d’offres, car le temps (fin le 30 juin pour les droits de chasse actuels ) pressait. “Je fais ce qui est nécessaire. Ce territoire devait être chassé”, continue le bourgmestre, qui évoque aussi une densité de gibier trop élevé. Charles Piette, fondateur de l’association locale de soutien au projet, explique lui que le projet Nassonia demande une “chasse éthique”, “silencieuse”, “à l’affût”, qui ne stresse donc pas les animaux. Le bourgmestre, lui, répond qu’il fera des chasses hybrides (avec par exemple des chiens) et qu’il faut aussi varier le type de chasse, afin de ne pas habituer les animaux et que les tirs soient donc efficaces.

Des offres d’autres communes

Pour les défenseurs du projet, l’attitude du bourgmestre est en fait un refus à Nassonia qui ne veut pas dire son nom. Aurait-il subi des pressions ? C’est la question que se pose Gérard Jadoul, ancien président d’Inter-Environnement Wallonie, car pour lui la position du bourgmestre est “incompréhensible”. On se souvient en tous cas que à l’annonce du projet, le secteur du bois, ainsi que les chasseurs s’étaient élevés contre l’initiative, en particulier l’ancien locataire des droits de chasse Pam De Becker, un homme d’affaires fortuné. Il faut dire qu’obtenir les droits de chasse, très élevés (jusqu’à 400 000 euros, pour la première année, pour les trois lots visés dans le nouvel appel d’offre) permet d’organiser des parties de chasse, évaluée à 1000 euros la journée et par personne. Le bourgmestre, lui, nie toute pression. Notons que pour le projet Nassonia, la Région wallonne, a, en résumé, proposé de compenser à la commune les revenus “perdus” par le retour de la forêt à la nature.

Mais pour Gérard Jadoul et Charles Piette, si le projet Nassonia est mort à Nassogne, il pourrait renaître ailleurs. “C’est un projet d’avenir” et “qui peut s’exporter”. “On sait que le projet se fera ailleurs, mais on est triste pour la commune”, assure Charles Piette . Plusieurs communes, qui restent discrètes pour l’instant, auraient ainsi sollicité Eric Domb pour accueillir son projet chez elles. On évoque par exemple celle de Florenville. Le bourgmestre de Nassogne est dubitatif : “ si ce sont des bois ‘soumis’ comme ici, ils seront confrontés au même Code forestier.”