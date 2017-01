Le système de santé belge se positionne à la quatrième place parmi les meilleurs d'Europe, selon le rapport annuel sur l'état des systèmes de santé européens publié lundi par l'entreprise suédoise Health Consumer Powerhouse (HCP).

Il s'agit du meilleur résultat obtenu par la Belgique depuis le lancement de cet index en 2005, qui compare les systèmes de 35 pays selon 48 indicateurs. Le royaume se place en tête du classement en terme d'accessibilité, aux côté de la Suisse et de la Macédoine. La Belgique se place, par contre, en douzième position au niveau de la rentabilité des soins de santé. "Nous travaillons là-dessus, avec par exemple la réforme du financement des hôpitaux", indique-t-on du côté du cabinet de la ministre de la Santé publique, Maggie De Block. Les systèmes de santé ont tendance à s'améliorer en Europe, selon le HCP. La régression du taux de mortalité infantile ainsi que les meilleures chances de survie à des maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et au cancer sont en bonne voie. Mais, selon le rapport, trop de pays s'en tiennent toujours à des moyens inefficaces de financer et de fournir des services de soins de santé. "S'inspirer des systèmes de soins de santé européens les plus efficaces permettrait d'économiser de l'argent pour sauver des vies et améliorer les performances des nombreux pays qui luttent pour répondre aux attentes des citoyens", estime le HCP.

Le score minimum est de 333 et le maximum de 1.000. Pour la première fois, deux pays - les Pays-Bas et la Suisse - ont passé le cap de 900 points. Nos voisins du nord ont ainsi engrangé 927 points et les Suisses 904 pour leur système de soins de santé. La Norvège se positionne à la troisième place avec 865 points et la Belgique en quatrième avec 860 points. Le Monténégro et la Roumanie se positionnent aux dernières places du classement.

Malgré une amélioration générale de l'ensemble des systèmes de santé nationaux, l'écart reste encore important entre les pays les plus performants (en Europe du Nord-Ouest et en Suisse) et les pays les moins avancés (Europe de l'Est et du Sud-Est), selon le rapport.

La Macédoine obtient un des scores les plus élevés dans la catégorie accessibilité, mais aussi pour le système de soins de santé le plus rentable. "Le fait que de tels résultats soient possibles dans un pays qui ne fait pas partie des plus riches Etats en Europe, remet en question de nombreuses attitudes conventionnelles en matière de soins de santé", conclut Pr. Arne Bjornberg, qui a piloté l'étude.

Pour améliorer la rentabilité des soins de santé en Belgique, il faudra encore se pencher sur la réforme du financement des hôpitaux, selon le cabinet de la ministre De Block.

La Belgique livre également de moins bons résultats au niveau des prescriptions électroniques. "Le concept a été lancé depuis le 1er janvier chez l'ensemble des pharmacies et des médecins qui utilisent le logiciel adapté", explique-t-on au cabinet de la ministre. Des efforts pour lutter contre la surconsommation d'antibiotiques sont également engagés, un point sur lequel la Belgique doit aussi fournir des avancées supplémentaires. "Dans ce cadre, nous allons augmenter les prix dès le 1er mai, sauf dans les hôpitaux", selon le cabinet de la ministre de la Santé publique. "Des campagnes de sensibilisation seront également encore organisées."