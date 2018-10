Dans un rapport publié ce mercredi, elle demande aux autorités de "".9", détaille le rapport pour appuyer sa demande. "".

Par ailleurs, d'autres effets néfastes sont provoqués par l'exposition à ces cabines. Le vieillissement de la peau serait quatre fois plus rapide qu'avec le soleil, par exemple.

Des règles plus strictes dès 2019 en Belgique



Chez nous, le Conseil supérieur de la santé plaidait déjà en 2017 pour la suppression des solariums. Kris Peeters, vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs déplorait : "L’année dernière, lors de contrôles effectués dans des centres de bronzage, l’inspection économique a constaté 1.214 infractions. 94 % des centres n’étaient pas en règle. Lorsqu’il y a un pourrissement et qu’il existe un risque de contagion majeure, nous ne pouvons pas rester spectateurs. En même temps, j’en appelle à ceux qui veulent absolument bronzer de le faire d’une manière judicieuse."

N'en résulte, pour l'instant, aucune interdiction mais des règles plus strictes seront appliquées dès le 1er janvier 2019. Entre autres, les client devront fournir une attestation médicale confirmant leur type de peau. Un avertissement indiquant "L'usage des bancs solaires peut provoquer le cancer de la peau" devra être affiché, ainsi qu'un panneau mentionnant les risques d'une exposition aux UV.