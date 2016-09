Les dauphins dialoguent comme les humains et ne s'interrompent jamais

Sciences - Santé

Un chercheur vient de constater que leur langage est extrêmement développé et se rapproche de celui des humains, sauf qu'ils ne ne s’interrompent pas, eux.

Les dauphins restent un mystère qui fascinent les chercheurs. On les savait dotés d'une grande intelligence. On savait aussi qu'ils communiquent, comme le font d'ailleurs de nombreux animaux. Mais le Dr Vyacheslav Ryabov va encore plus loin. Après avoir enregistré des échanges de sons entre deux de ces mammifères marins, il constate que leur "langage parlé est hautement développé". Selon lui, ces dialogues se rapprochent de ceux des humains.

L'étude a été menée à la réserve marine de Karadag en Crimée. Yasha et Yana, un couple de dauphins, y vivent en captivité. Les scientifiques ont procédé à des enregistrements des différents sons émis par chacun d'entre eux, au moment où ils se promenaient tranquillement dans la piscine, sans vaquer à une occupation particulière. Tout a ensuite été numérisé.

Le constat le plus surprenant, c'est que les deux animaux émettent ces sons à tour de rôle, sans s'interrompre. "Cet échange ressemble à une conversation entre deux personnes", explique le Dr Ryabov dans la revue St. Petersburg Polytechnical University Journal : Physics and Mathematics. "Ce langage présente toutes les caractéristiques présentes dans la langue humaine parlée, ce qui indique un niveau élevé d'intelligence et une conscience chez les dauphins. Leur langage peut être ostensiblement considéré comme un langage parlé très développé, semblable à la langue humaine." Le chercheur pense donc avoir isolé des groupes de sons formant des mots et même des phrases.

Si la plupart des sons émis par les dauphins sont inaudibles à notre oreille, le Dr Ryabov suggère que les humains commencent à étudier la manière de communiquer avec eux. Les résultats de ces échanges devraient nous permettre de mieux développer nos relations avec ces animaux marins qui cherchent souvent à s'approcher de l'Homme.