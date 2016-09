Les premiers moustiques porteurs du Zika détectés aux Etats-Unis

Serge Tisseron, psychiatre: "Dans 20 ans, nous aurons un robot tout le temps avec nous"

Le psychiatre Serge Tisseron est en train de mettre au point un test qui déterminera notre tendance à l'empathie vis-à-vis des robots. Ceux-ci entrent de plus en plus dans notre quotidien et ce n'est qu'un début. Dans son nouvel ouvrage, il plaide pour des robots "humanisants". Rencontre.