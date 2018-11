“Faut-il prendre le rire au sérieux ?” Tel est le thème d’une rencontre organisée par Solidaris dans le cadre du Festival international du film de comédie de Liège. Les invités sont Steven Laureys, neurologue et professeur de clinique au département de neurologie du CHU de Liège, directeur de recherches au FNRS ; Michel Cymes, médecin, journaliste et comédien et Bruno Humbeeck, psychopédagogue.

Psychopédagogue et directeur de recherche au sein du service des Sciences de la famille de l’Université de Mons, Bruno Humbeeck ne croit pas aux thérapies par le rire, ces grosses arnaques. Il explique aussi qu’il y a "rire"… et "rire". Et nous parle des moqueries, des sarcasmes, de l’ironie, ces faux frères de l’humour.

(...)