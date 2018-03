3 Vidéo

Avec 37.000 nouveaux cas par an en Belgique, le cancer de la peau explose. Soyez plus malin que le mélanome: faites-vous dépister!

Avec une augmentation annuelle de tumeurs malignes de 5 à 12 %, selon le type, les dermatologues n'hésitent pas à utiliser le terme d'épidémie pour ce redoutable cancer. Rien qu'en Belgique, ils représentent 37 000 nouveaux cas par an (dont environ 3000 mélanomes malins) , ce qui est considérable par rapport aux quelque 67 000 autres cancers diagnostiqués chaque année dans notre pays. Non seulement, le cancer de la peau est donc la forme de cancer la plus courante, mais en plus, il est celui qui affiche la progression la plus rapide.