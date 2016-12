Comme nous vous l'indiquions dans un précédent article, Carrie Fisher et sa mère Debbie Reynolds vivaient un amour, entre une mère et sa fille, passionnel et mouvementé.





Décédée un jour après sa fille, Debbie Reynolds a, comme Carrie Fisher, succombé des suites d'une crise cardiaque. Les deux icônes hollywoodiennes dotées d'un caractère bien trempé étaient unies par un lien fusionnel qui peut expliquer les quelques heures, seulement, qui séparent leur disparition.









Le docteur Casado Arroyo va encore plus loin en affirmant qu'il s'agit d'une forme de " réaction psychologique exagérée qui a un impact biologique direct. C'est psycho-somatique. Ce sont souvent des personnes qui ont un lien psychologique fort qui sont sujettes à ce type de réaction. La mort de l'un a un effet clair sur le bien-être et la psychologie de l'autre. Les relations fusionnelles sont certainement plus à risque, un peu à l'image des oiseaux que l'on appelle les 'inséparables'."





A ce propos, le Docteur Rubén Casado Arroyo, cardiologue spécialisé dans les troubles du rythme cardiaque et de la mort subite à l'hôpital Erasme explique qu'il "