Ce samedi marque une nouvelle étape pour Nausicaa : il devient le plus grand aquarium d’Europe. Les visiteurs se trouveront face à un immense bassin de 10 000 m3 d’eau. Six semaines ont été nécessaires pour le remplir, ainsi que sept kilomètres de tuyauterie pour le traitement des eaux. Cet aquarium représente tout l’écosystème de l’île de Malpelo en haute mer, au large de la Colombie. À seulement 2h30 de route de notre plat pays. Passée l’entrée, l’immersion en haute mer est totale. L’espace y est sombre, la musique est apaisante, le bassin et ses milliers de poissons deviennent les stars. On ne voit qu’eux ! Les sardines grouillent par milliers derrière la raie-aigle qui malgré ses 200 kilos vole dans l’eau. Le corail respire et bouge doucement, guettant l’arrivée des poissons. Le spectacle est hypnotisant.