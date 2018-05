Pourquoi les oiseaux, phylogénétiquement liés aux dinosaures, ont-ils perdu leurs dents au cours de l’évolution ?

Peut-être pour permettre à leurs œufs d’éclore plus rapidement et d’avoir de meilleures chances de survie, indique une étude publiée le 23 mai 2018 dans Biology Letters.

Les biologistes s’appuient sur une recherche de paléontologues américains qui a mis en évidence la lente incubation des œufs de dinosaures.

Elle aurait été de plusieurs mois, comme celles des reptiles primitifs, alors que cette durée est nettement plus courte chez les oiseaux modernes. La faute aux dents : leur développement chez les dinosaures prenait environ 60 % du temps de l’incubation. Du coup, l’embryon devait en quelque sorte "attendre dans l’œuf" que la fabrication des dents soit terminée, soulignent les chercheurs Tzu-Ruei Yang et Martin Sander. Or, les œufs sont des proies de choix pour les prédateurs, d’autant plus que la plupart des dinosaures se contentaient de les enterrer et ne s’en occupaient pas.