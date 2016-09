Peut-on s'évanouir suite à une pneumonie ? Ce qu'il faut savoir sur cette maladie

Sciences - Santé

Dimanche, Hillary Clinton s'est évanouie. Plus tard, on apprenait que la candidate démocrate souffrait d'une pneumonie. Voici ce qu'il faut savoir sur cette maladie assez courante et proche de la grippe et de la bronchite.

Hillary Clinton vient d'annuler tous ses déplacements de ce début de semaine en Californie. La candidate démocrate à la Maison Blanche souffre d'une pneumonie. Dimanche, elle a d'ailleurs connu un malaise suite à la cérémonie commémorative du 11 septembre, sous un soleil de plomb, à Ground Zero. Son équipe de campagne a alors affirmé qu'elle était victime d'un coup de chaud et était déshydratée. Est-ce dû aux effets de cette maladie pulmonaire ? Comment l'attrape-t-on ? Est-ce grave ?





Qu'est-ce que la pneumonie ?

Il s'agit d'une affection respiratoire courante causée par des bactéries, des virus et parfois aussi par des champignons. L'infection s'installe dans les alvéoles pulmonaires, situées à l'extrémité des bronchioles. Pour réagir à cette agression, elles se remplissent de pus et de liquide inflammatoire. L'apport d'oxygène est du coup réduit, impactant la respiration. Selon l'âge et la vulnérabilité des personnes, la maladie peut être considérée comme grave. Mais, en règle générale, elle se soigne bien.





Quels sont les symptômes ?

Le patient atteint de pneumonie connaît des fièvres importantes, jusqu'à 41° parfois. La toux est d'abord sèche et devient grasse. Autres effets : grosse fatigue, maux de tête, nausées, essoufflement, respiration sifflante, des douleurs thoraciques, confusion et états de délire. Proche d'une bronchite, la maladie nécessite un diagnostic clinique, une radiographie des poumons, une analyse des crachats.





Quelles sont les personnes à risque ?

La pneumonie peut touché chacun d'entre nous, même si elle est moins contagieuse qu'un rhume ou une grippe. Mais certaines catégories de personnes sont plus exposées que d'autres :

- Les très jeunes enfants

- Les personnes de plus de 65 ans

- Les fumeurs et les personnes exposées au tabagisme passif, particulièrement les enfants

- Lorsque le système immunitaire est affaibli (cancer, sida, diabète, asthme, broncho-pneumathie chronique, maladies cardiovasculaire, mucoviscidose, etc.)

- Lorsqu'on est exposé à certains produits chimiques, les éleveurs d'oiseaux, les personnes travaillant dans la transformation de la laine, du malt ou encore du fromage.

- Les personnes anesthésiées. En raison d'un trouble neurologique affectant la déglutition, le contenu de l'estomac peut passer dans les poumons et apporter des bactéries.

- Les personnes sous-alimentées

- Les gros consommateurs d'alcool

- Les personnes hospitalisées





La pneumonie est-elle dangereuse ?

La pneumonie se guérit dans la majorité des cas en quelques semaines grâce à un traitement antibiotique. Parfois, elle peut entraîner des complications graves, voire mortelles. Lorsque l'infection s'installe, elle peut provoquer une diminution de l'oxygène dans le sang, certains organes risquent donc d'être très affectés dans les cas extrêmes. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), cette maladie est la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le monde.





Peut-on s'évanouir comme Hillary Clinton ?

La chaleur extrême peut effectivement provoquer un malaise vagal et de grosses fatigues. Associée à la pneumonie qui épuise également, il est tout à fait possible de s'évanouir, surtout pour les femmes de plus de 65 ans (le cas d'Hillary Clinton).





Quel traitement ?

Le repos est important jusqu'à la guérison complète. Il faut penser à davantage s'hydrater. Il est conseillé d'éviter les médicaments à base de codéine car la toux ne peut être empêchée pour maintenir une bonne respiration. En cas de pneumonie virale, on préconise les antiviraux et en cas de bactérienne, les patients auront recours aux antibiotiques. Si l'oxygénation du sang est trop faible, le malade recevra une aide à domicile ou à l'hôpital. Pour récupérer, la kinésithérapie respiratoire est plus qu'indiquée. Parfois, l'hospitalisation sera nécessaire pour surveiller l'évolution de la maladie ou évidemment dans les cas plus graves.





Comment prévenir la pneumonie ?

- La maladie se répand le plus souvent à partir de gouttelettes dans l'air provenant de personnes qui toussent ou éternuent. Il est donc recommandé de régulièrement se laver les mains.

- Éviter de fumer

- Se faire vacciner contre les méningites et la grippe

- Respecter une maintenance rigoureuses lors de l'installation de système de climatisation. Veiller à son entretien et vérifier régulièrement qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dans le système.