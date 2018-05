Aimee McWilliams, une Britannique de 33 ans, a failli perdre la vue parce qu'elle portait ses lentilles de contact plus de 8 heures par jour. Un cas extrême, mais qui met en lumière les dangers du port des lentilles de contact.

Depuis l'âge de 14 ans, Aimee McWilliams, 33 ans, porte des lentilles. Lors d'une visite de contrôle chez un optométriste, ce dernier lui a annoncé qu'elle était atteinte de néovascularisation cornéenne. En clair, ses yeux manquaient d'oxygène.

Pourquoi ? Au lieu de porter ses lentilles moins de 8 heures par jour comme recommandé, Aimee McWilliams les utilisait plus de 14 heures quotidiennement . Or "la cornée est la seule partie de notre corps qui reçoit de l'oxygène uniquement par l'air" explique Hosam Kasaby, ophtalmologiste, interrogé par le Daily Mail .

"Il est conseillé de les porter entre 8 et 10 heures maximum", confie le Docteur Natacha Levi, ophtalmologue et spécialiste des lentilles de contact à la clinique universitaire Saint-Luc à Bruxelles.

"Si vous ne faites pas attention, vous ne supporterez par exemple que d’en porter durant 5 ans au lieu de 10. Vous serez plus rapidement irrité et pourriez arriver au point où vous ne les supporterez plus que trois heures par jour par exemple", relève-t-elle.

La spécialiste met aussi un point d'honneur à l'hygiène et conseille de nettoyer régulièrement ses lentilles et sa boite.