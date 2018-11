5

Et si je me trouvais dans le coma? Steven Laureys, le grand explorateur de notre conscience

Médecin neurologue et chercheur mondialement reconnu, le Pr Laureys sera l’invité des Grandes Conférences catholiques, ce lundi soir à Bruxelles. Il invitera le public à réfléchir à la question : et si je me trouvais dans le coma, que voudrais-je ...