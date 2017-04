Le Prix pour la recherche en santé est remis aux lauréats par la princesse Astrid, ce mercredi à Bruxelles. Une équipe de l'ULB a été primée pour son projet de traitement non pharmacologique de l'alcoolisme. Entretien.

Lauréat 2017 du Prix pour la recherche en santé, octroyé par la Fondation Roi Baudouin, le Pr Charles Kornreich, Chef de service de psychiatrie à l’hôpital Brugmann, chargé de cours à l’ULB, nous présente son projet.

Que se passe-t-il dans le cerveau face à un choix "déraisonnable" ?

Il existe une sorte de tension. D’une part, il y a le désir - pour l’alcool ou une autre drogue -, lié au fait que le cerveau a enregistré, à un niveau émotionnel, que c’était quelque chose de très attractif. D’autre part, il y a le système préfrontal, d’arbitrage, qui va évaluer les conséquences à court et/ou à long terme. Entre le système de désir, qui nous pousse à rechercher des choses qui sont "récompensantes" pour nous et l’autre système, qui s’est développé au cours de l’évolution et qui est très présent chez l’être humain, il y a une tension, entre l’émotion et la raison. Cette tension, la plupart des personnes vont la résoudre dans le sens de préserver leurs intérêts y compris à long terme. En décidant par exemple de ne pas boire tous les jours des quantités importantes d’alcool parce que cela interfère avec la vie sociale, le travail… Et cela, grâce au superviseur qui est notre système préfrontal, système de la raison, de la planification, de l’anticipation des conséquences de nos actes et donc de la projection dans le futur. Les personnes qui ont des addictions n’arrivent pas à gérer efficacement cette tension.