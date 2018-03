Le "phénomène Hawking" ne doit en rien occulter le savant Hawking comme nous le précisait le professeur Marc Henneaux, professeur de physique théorique à l'ULB, lauréat du prix Francqui 2000. "Stephen Hawking est un très grand physicien explique Marc Henneaux. Il a sans cesse travaillé à réconcilier les deux grandes théories scientifiques du vingtième siècle, la gravitation et la mécanique quantique, pour arriver à une théorie du tout. Dans ce cadre-là, ses théorèmes sur les singularités ont amené la communauté scientifique à étudier sérieusement la question des trous noirs. Il a montré que les trous noirs ne l'étaient pas totalement et pouvaient émettre un rayonnement. Il a été un des pionniers de la thermodynamique des trous noirs en montrant que la surface externe d'un trou noir est fonction de son entropie et il a apporté des contributions capitales à la cosmologie."