La volonté de l’Union de limiter voire qui sait, un jour, d’éliminer l’exposition aux agents chimiques cancérigènes dans le cadre du travail ne date pas d’hier. S’il y a douze ans déjà, l’Europe se dotait d’une directive en ce sens, la législation de l’UE sur la santé et la sécurité au travail (SST) remonte à plus de 25 ans.

Alors qu’en mai dernier, la Commission établissait une première liste de treize agents chimiques cancérigènes, voici que, mardi midi, la commissaire européenne à l’Emploi et aux Affaires sociales, Marianne Thyssen, proposait d’établir des limites d’exposition sur le lieu de travail à sept substances (éthylène dibromide, trichloroéthylène, methylènedianiline, huiles à moteur usagées…). Autant d’agents présents dans les secteurs de l’industrie chimique, la production de papier, la préparation des colorants et de produits pharmaceutiques, le dégraissage et le nettoyage de métal, la liquéfaction et la gazéification de charbon, la production de coke, la distillation de goudron, la production de produits plastiques et de vinyls, ou celle de polyuréthane…

Règles claires, modernisées, appliquées

"Aujourd’hui, nous présentons un plan d’action clair pour la sécurité et la santé au travail au XXIe siècle, avec des règles claires, modernisées et appliquées effectivement sur le terrain", a commenté Marianne Thyssen. "Nous réalisons notre engagement de lutter contre les cancers liés au travail, en nous attaquant à l’exposition à sept agents chimiques cancérigènes, ce qui permettra d’améliorer la protection de quelque quatre millions de travailleurs en Europe."

Dans sa volonté de moderniser la législation et la politique européenne en matière de santé et sécurité au travail, la Commission met l’accent sur trois priorités. Premier défi : répondre à la question des cancers professionnels, en proposant de modifier la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes. D’où la présente proposition. Il faut savoir que le cancer représente le principal risque pour la santé sur le lieu de travail. Dans l’Union européenne, cette maladie est à l’origine de plus de la moitié des décès dus à des maladies professionnelles.

Un guide pour les PME

Ensuite, la Commission souhaite aider les entreprises, en particulier les PME et les microentreprises, à se conformer aux règles en matière de santé et de sécurité. Pour cela, un guide pratique vient d’être publié.

Enfin, la Commission souhaite lancer et conduire, d’ici deux ans, un programme pour la suppression ou la mise à jour des dispositions dépassées dans certaines directives sur la SST.

Précision d’importance : à part ce guide, les propositions dégagées ce mardi sont en début de parcours. Elles devront bien sûr être adoptées/amendées par le Conseil et le Parlement européens puis mises en œuvre par les Etats membres.