GPS, bikini, chewing-gum... Les phénomènes scientifiques qui se cachent derrière ces objets du quotidien

C’est la civilisation chinoise qui serait la première à avoir utilisé la glace et la neige pour refroidir les breuvages. Ils conservaient la glace dans la paille ou l’herbe séchée pour l’utiliser aux périodes les plus chaudes. Bien plus tard, en ...