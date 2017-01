Dans les domaines des sciences et de la santé, chaque année nous réserve son lot de surprises. Bonnes ou mauvaises. Parfois plutôt attendues ou totalement surprenantes. Faute de boule de cristal, nous avons épinglé quelques sujets dont on pourrait bien parler en 2017. Une petite sélection qui reste malgré tout évidemment peu subjective.

Un vaccin contre Zika

Pour Eloisa et Eloa, ces jumelles brésiliennes ici âgées de 8 mois, victimes du virus Zika, il est malheureusement trop tard. Mais pour tous les enfants à venir dans les pays touchés par cette épidémie transmise par un moustique, la perspective d’un vaccin est évidemment attendue avec la plus grande impatience. D’autant que la microcéphalie dont ces enfants souffrent est associée à des troubles divers, de la vision et de l’audition notamment. Un vaccin avait été administré pour la première fois à des humains, en juillet dernier, dans le cadre d’une étude clinique menée par le Centre de recherche en infectiologie de l’Université Laval au Québec et deux centres de recherches américains, à Miami et en Pennsylvanie. S’il est prévu que les sujets soient suivis pendant un an, dès que l’innocuité du vaccin aura été prouvée, on devrait commencer à vacciner les populations les plus exposées, ce qui pourrait se faire déjà en ce début d’année. En août, ce fut au tour de l’Institut américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) d’annoncer le lancement d’un essai clinique chez 80 volontaires sains âgés de 18 à 35 ans. Pour sa part, le groupe pharmaceutique français Sanofi avait annoncé en février le lancement d’un essai clinique sur le virus Zika en 2017 afin de mettre au point un vaccin. Même si, en l’occurrence, le développement du vaccin devrait encore prendre trois années, on a bon espoir. D’autant que, selon l’Organisation mondiale de la santé, plus d’une quinzaine de laboratoires dans le monde travaillent au développement d’un vaccin contre le virus Zika.









Les embryons humains cultivés jusqu’à 13 jours

Annoncée en mai dernier, une nouvelle étape a été franchie en matière de biologie cellulaire. Deux équipes indépendantes ont en effet réussi à cultiver en laboratoire dans une boîte de Pétri des embryons humains à un stade de développement allant jusqu’à 13 jours. De quoi amener les scientifiques à réévaluer la limite imposée pour cette recherche et donc certainement rouvrir le débat éthique à ce sujet. En effet, si de nombreux pays ont autorisé l’étude in vitro d’embryons humains jusqu’à 14 jours, aucune culture n’avait jusqu’alors dépassé le stade record de 9 jours. Il n’empêche que cette avancée a permis de montrer la faculté d’auto-organisation des embryons humains - par un processus impliquant des divisions cellulaires et des réarrangements de forme -, les changements subis s’avérant similaires à ceux qui se produisent en présence de tissus maternels. De ces nouvelles observations faites au-delà du stade où l’embryon "s’accroche" dans l’utérus, les scientifiques espèrent pouvoir progresser dans leurs recherches, qu’il s’agisse de mieux comprendre la fécondation in vitro, les causes des fausses couches, les malformations congénitales, l’ingénierie cellulaire ou la régénération… Mais d’ici là, il y aura aussi toute la question éthique à régler.





La fusée vers Mars, testée et approuvée

