Un article de notre nouvelle série dominicale "C'est pour demain!"





L’immortalité est, depuis la nuit des temps, au centre de nos mythes et légendes. Que ce soit Dorian Gray, Peter Pan ou Duncan MacLeod de la série de films Highlander, la victoire sur la mort peuple notre imaginaire.

Un but ultime qui semble atteignable uniquement par la fiction. Pourtant, de plus en plus de scientifiques et intellectuels commencent à douter de l’inévitabilité de la mort. Ils s’inscrivent dans un mouvement de pensée, le transhumanisme.

Dans ce dossier, nous allons vous raconter la grande histoire de la course à l’immortalité. Une évolution artificielle de l’Homme qui remettra en cause notre statut d’Homo sapiens.