Après avoir dénoncé la présence de résidus d'antibiotiques et de pesticides dans le miel, l'association belge de protection et défense des consommateurs Test-Achats (TA) vient à nouveau de plonger sa cuillère dans le pot. Et ce qu'il en ressort n'est guère alléchant.

Un peu comme il en va pour l'huile d'olive, ce produit "santé", pas nécessairement bon marché et qui gagne à être présenté comme artisanal, le plus naturel possible et aux origines irréprochables, le miel cache bien souvent des dessous peu flatteurs. Et cela, à plus d'un titre. Florilège des reproches adressés par Test-Achats, suite aux tests menés dans ses laboratoires.

La composition

Selon que le miel est issu d'un mélange de fleurs ou produit à partir du nectar d'une seule variété de fleur, le prix demandé par le producteur peut s'avérer considérablement différent. Que dit la réglementation belge à ce sujet? Relativement vague, elle indique que "la dénomination de vente peut être complétée par des indications ayant trait à l'origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l'origine indiquée et en possède les caractéristiques". Une porte ouverte dans laquelle se sont engouffrés les fabricants, comme en témoignent les analyses polliniques et organoleptiques de TA: sur les 21 échantillons de miel testés, un sur deux - 11, précisément - ne mérite pas l'appellation de "produit monofloral".

La provenance

Dès lors qu'une origine géographique est mentionnée sur l'étiquette, le miel doit obligatoirement être produit exclusivement à partir des nectars de cette région. Et qu'ont trouvé, cette fois, les équipes de TA en laboratoires? Des aberrations, pour ne pas dire autre chose, qui ont au moins le mérite de nous faire voyager. A moins que ce ne soit de nous mener en bateau… Exemples: un miel italien à la fleur d'oranger qui s'avère être du miel de chardon contenant des pollens d'Afrique centrale, un miel belge de colza aux pollens de plantes asiatiques, ou encore un miel néo-zélandais de manuka - vendu cher et vilain, paraît-il - dans lequel ont été dénichés des grains de pollen du continent américain. Comment expliquer ces anomalies? "Dans le cas d'une production industrielle, éventuellement par la présence de résidus de pollen provenant d'un lot précédent dans les citernes ou les conduites", selon TA, qui fait toutefois remarquer que "la présence de pollens étrangers dans un miel artisanal, mis en pot manuellement par l'apiculteur, ne peut certainement pas se justifier de cette manière".

La fraîcheur

Produit naturel par excellence, le miel se doit d'être de première fraîcheur. Conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2004, rappelle TA, le miel doit être frais, ne pas contenir d'ajouts et ne pas avoir été transformé. "Si le miel est chauffé ou conservé trop longtemps, sa qualité s'en ressent fortement, fait remarquer l'association. Cette dégradation peut être facilement mise en évidence en laboratoire". Verdict des analyses: trois des échantillons testés ne respectaient pas la norme. En d'autres mots: un pot neuf peut contenir…du vieux miel.

La vérité

En conclusion, l'association de protection et de défense des consommateurs regrette qu'un produit aussi naturel que le miel ne soit pas mieux protégé par les autorités. Que ce soit en termes de fraîcheur, d'authenticité des sucres ou de respect de l'indication d'origine (florale ou géographique), sur les 28 variétés de miel monofloral ou régional analysées par TA, 16 échantillons présentaient des manquements. Aussi, une plainte a-t-elle été déposée par TA auprès du SPF Economie contre ces 16 produits ainsi qu'une lettre a été adressée au ministre des consommateurs, Chris Peeters. Une fois encore, Test-Achats a réitéré sa demande en faveur de l'adoption, dans la législation belge, de l'ensemble des directives européennes relatives aux teneurs minimales en enzymes et aux concentrations polliniques dans les variétés de miel monofloral et régional. Quant aux 12 échantillons qui sont sortis du lot et qui ont apporté pleine satisfaction, ils sont la preuve qu'il n'est pas impossible de répondre aux conditions en vigueur.

Une autre solution, de plus en plus prisée par les amateurs, consiste à produire soi-même son propre miel. Devenir apiculteur, à Bruxelles ou ailleurs, semble en effet à la portée de beaucoup d'entre nous, comme on pourra le lire dans la série sur l'apiculture urbaine, réalisée cet été par La Libre Belgique.