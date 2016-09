Un burger à base de sang végétal arrive sur le marché ABONNÉSCamille de Marcilly et L. Dardenne Publié le mardi 13 septembre 2016 à 19h08 - Mis à jour le mardi 13 septembre 2016 à 19h33

Sciences - Santé Un hamburger végétal au goût de steak de bœuf, à l’odeur de viande grillée et à l’aspect saignant à souhait, est-ce possible ? La start-up Impossible Foods, la bien nommée, affirme avoir créé un hamburger révolutionnaire qui tromperait les plus carnivores des Américains. Les 125 scientifiques, ingénieurs, biochimistes et nutritionnistes tentaient depuis cinq ans de synthétiser ce burger à base de plantes. Le secret ? L’heme, du sang végétal. Cette protéine, facteur essentiel de l’hémoglobine présent dans le muscle mais aussi dans certaines légumineuses comme le trèfle ou le soja apporte ce petit goût métallique caractéristique de la viande de bœuf, la couleur rouge et l’aspect saignant. Les ingrédients principaux - des protéines de blé texturé, de la pomme de terre, de l’huile de noix de coco, de l’eau et des arômes naturels - sont assemblés avec précision pour atteindre un équilibre idéal en termes de graisses et d’eau, comme la viande.