Pour la première fois en Belgique francophone, un nouveau type de capteur de glucose a été implanté chez cinq patients souffrant de diabète de type 1. L'intervention a été réalisée par le Service d'endocrinologie de l'Hôpital Erasme, à Bruxelles. Implanté sous la peau pour une période de trois mois, ce capteur fournit au patient un suivi en continu, 24 heures sur 24, de l'évolution de sa glycémie ainsi que des alertes en cas de fluctuations dangereuses et anormales de sa glycémie. Et tout cela, par l'intermédiaire de son smartphone.



Quel est l'intérêt de ce système?

Le diabète de type 1 est une maladie caractérisée par des fluctuations importantes et souvent imprévisibles de la glycémie (le taux de sucre dans le sang). Certains patients ne ressentent pas bien ces fluctuations et peuvent dès lors être victimes de comas hypoglycémiques avec perte de connaissance brutale et parfois prolongée.

"Le nouveau système de capteur du glucose implantable Eversense, développé par Senseonics en partenariat avec Roche, améliore la sécurité et la qualité de vie du patient diabétique de type 1 en transmettant à son propre smartphone l’évolution de la glycémie 24h sur 24, 7 jours sur 7, explique l'Hôpital Erasme dn un communiqué. Des alarmes visuelles et auditives en cas de baisse ou de hausse dangereuses de la glycémie sont paramétrables via l’application téléchargée sur le smartphone. Si celui-ci n’est pas à proximité, un transmetteur collé sur la peau va aussi vibrer pour alerter du danger afin que le patient puisse prendre les mesures adéquates pour éviter, par exemple, une hypoglycémie sévère."

Combien cela coûte-t-il?

Ce capteur fonctionne en continu pendant 90 jours (6 mois à terme) et est inséré sous la peau à l’Hôpital de Jour, sous anesthésie locale. Ce nouveau type de capteur offre donc plus de liberté qu’un capteur classique qui doit être changé toutes les une à deux semaines. De plus, le transmetteur collé sur la peau est totalement amovible ce qui permet une meilleure flexibilité et une plus grande discrétion que les systèmes actuels.

Un hic, à ce stade, le coût actuel de cette nouvelle technologie : il s'élève à 3800 € par patient et par an et n’est pas pris en charge par la mutuelle.



Néanmoins, quelques centres de référence du diabète en Belgique dont le Service d'endocrinologie de l’Hôpital Erasme ont été désignés par l’INAMI pour offrir le remboursement de cette nouvelle technologie, à titre expérimental, à certains patients diabétiques de type 1 traités par pompe à insuline dont les fluctuations glycémiques importantes les rendent particulièrement à risque.