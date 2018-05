3 Vidéo

Une spin-off de l'UCL fait le pari d'un complément nutritionnel pour prévenir l'obésité

Et voilà franchie une étape supplémentaire - et non des moindres, car incontournable - vers l'élaboration d'un complément nutritionnel visant à prévenir certains facteurs de risque liés au surpoids et à l'obésité! Ce vendredi est en effet annoncée la création d'une co-spin-off de l'Université catholique de Louvain (UCL) et de la Wageningen University (WU) aux Pays-Bas.



Objectif avoué et ambitieux: mettre sur le marché, d'ici trois ans, un premier produit à base de la fameuse bactérie intestinale appelée Akkermansia, découverte en 2004 par le Pr Willem de Vos (WU) et dont les effets bénéfiques ont été mis à jour à l’UCL par le Pr Patrice Cani et son équipe. Avec une levée de fond de 13 millions d’euros, récoltés en un an, cette spin-off, baptisée A-Mansia et dirigée par Jean-Christophe Malrieu (CEO), a démarré en force.