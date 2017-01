Dans la batterie de tests pratiqués avant une intervention, tous ne sont pas toujours utiles voire judicieux. Exemple : Monsieur S. (68 ans) porte un pacemaker mais sa fonction cardiaque est bonne (pas de décompensation). Il doit se faire placer une prothèse de hanche. On recommande des tests de la fonction rénale ainsi qu’une formule sanguine complète. On peut également envisager un ECG (électrocardiogramme) de repos et une culture d’urine. Par contre, il ne sera pas nécessaire de pratiquer une échographie cardiaque ni une radio de thorax avant l’intervention.

C’est l’un des exemples que donne le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) qui publie, ce lundi, ses nouvelles guidelines sur les examens préopératoires de routine pour la chirurgie non cardio-thoracique planifiée. En d’autres mots: quels sont, aujourd’hui, de tous les examens censés détecter d’éventuels risques pour la santé du patient pendant ou après l’opération, ceux qui sont véritablement nécessaires ? Lorsque le patient ne présente en effet aucun symptôme particulier, ne pratique-t-on pas un peu trop systématiquement des examens superflus, voire nocifs, s’est interrogé le KCE.

Quinze examens mis sous la loupe

Pour ce faire, le KCE s’est basé sur des recommandations similaires tout récemment émises par ses collègues britanniques du National Institute for Health and Care Excellence (NICE), ainsi que sur la littérature scientifique. Les recommandations ont été développées en étroite collaboration avec les praticiens de terrain et les associations de patients.

Quinze examens classiques ont ainsi été mis sous la loupe afin de déterminer, selon les cas de figure, ceux qu’il s’agit de recommander – ou non – en routine, chez les patients de plus de 18 ans, en cas de chirurgie non-urgente (exception faite de la chirurgie cardiaque, thoracique ou de transplantation).

Sept tests sont recommandés selon les cas

Il en ressort que, tenant compte de l’état de santé du patient et de la gravité de l’intervention, sept examens sont recommandés. En l’occurrence : des examens cardiaques : électrocardiogramme de repos, échocardiographie de stress et scintigraphie myocardique; des analyses de sang : formule sanguine complète, tests de la fonction rénale et test de coagulation; une analyse d’urine.

En revanche, ne sont pas recommandés en routine par le KCE avant une chirurgie non cardio-thoracique planifiée, si le patient ne présente aucun symptôme spécifique de l’un ou l’autre problème de santé particulier : échocardiographie de repos, épreuve d’effort cardio-respiratoire, tests de sommeil (polysomnographie), épreuves fonctionnelles respiratoires (y compris la mesure des gaz du sang), hémoglobine glyquée (glycémie), tests de la fonction hépatique, angioscanner coronaire et radiographie du thorax.

Parlant de ce dernier, “Cet examen n’a qu’une valeur prédictive très limitée quant au risque de complications pendant et après l’opération. Par contre, il expose le patient à des rayons X potentiellement nocifs”, explique le Dr Joan Vlayen, auteur principal de l’étude du KCE.

"Ces recommandations doivent contribuer à améliorer la qualité des soins et à une diminution des examens inutiles ou nocifs, souligne encore le KCE. Elles s’adressent à tous les praticiens concernés par la préparation d’une intervention chirurgicale et/ou par l’intervention elle-même (notamment les anesthésistes, chirurgiens, cardiologues, radiologues, biologistes cliniques, médecins généralistes). Elles peuvent également intéresser les patients et leurs proches, les directions d’hôpitaux et les décideurs politiques".

A cet effet, le KCE a développé une application pour tablettes, smartphones et PC reprenant les recommandations. Elle peut être téléchargée gratuitement via l’App store (iOS), Google play (Android) ou sur le site http://preop.kce.fgov.be.

Quelques autres exemples concerts:

Une opération d’ablation des varices est prévue chez Madame N. (43 ans). Elle est en bonne santé. Aucun examen préopératoire ne doit être pratiqué.

Mr L. (61 ans) souffre de diabète de type 2, bien suivi et bien équilibré avec de l’insuline. Il doit être opéré d’une hernie inguinale. Étant donné son traitement par insuline, il est recommandé de pratiquer chez lui un ECG de repos ; l’exploration de la fonction rénale peut également être envisagée.

Mme C. (51 ans) a une atteinte du foie due à sa consommation excessive d’alcool. Elle doit se faire placer une prothèse de genou. Il est recommandé de pratiquer chez elle des tests de la fonction rénale ainsi qu’une formule sanguine complète. On peut aussi envisager des tests de coagulation et une culture d’urine.

Mme M. (52 ans), fumeuse depuis toujours, a une BPCO sévère (broncho-pneumopathie chronique obstructive). On doit procéder chez elle à une hystérectomie totale. Il est recommandé de pratiquer des tests de la fonction rénale et une formule sanguine complète. Pour le suivi clinique de sa BPCO, on pourra également envisager une radiographie du thorax (mais ceci ne constituera pas, dans ce cas précis, un examen ‘de routine’).

Mr S. (68 ans) porte un pacemaker mais sa fonction cardiaque est bonne (pas de décompensation). Il doit se faire placer une prothèse de hanche. On recommande des tests de la fonction rénale et une formule sanguine complète, et on peut également envisager un ECG de repos et une culture d’urine. Par contre, il ne sera pas nécessaire de pratiquer une échographie cardiaque ni une radio de thorax avant l’intervention.