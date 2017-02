Ce week-end, le grand public est invité à jouer au scientifique en recensant les oiseaux de son jardin. Une archéologue propose, elle, aux internautes de traquer les pillages sur des images satellites du Pérou. Des exemples de la science citoyenne, en plein boom.





Devenez des archéologues spatiaux !" C’est la proposition que l’archéologue américaine Sarah Parcak vient de lancer à tous les internautes de la planète. Pas besoin d’avoir le passé agité d’Indiana Jones, de posséder un doctorat en archéologie ou un diplôme en histoire de l’art pour y répondre. L’appel s’adresse aux citoyens lambda. Sarah Parcak (Université d’Alabama) a dévoilé cette semaine une plateforme en ligne permettant aux internautes de participer à la détection de sites antiques et à la prévention de leur pillage à partir d’images satellite.

"Avec GlobalXplorer, nous permettons à une armée d’explorateurs mondiaux du XXIe siècle de découvrir et de protéger notre histoire partagée", lance-t-elle. Dans la banque de données accessible sur la plate-forme se trouvent des images couvrant plus de 200 000 km2 au Pérou. L’objectif est que les internautes repèrent sur les images satellites les indices de structures humaines et surtout de pillages.

Après, de vrais archéologues

Dans une vidéo, sur la plate-forme, Sarah Parcak explique aux candidats comment faire et quels sont les indices, comme les trous multiples, "car les pilleurs n’abandonnent pas après un seul trou". Peur de faillir ? Pas trop d’inquiétude. "N’oubliez pas que vous serez des dizaines à analyser un même site." Les internautes ne voient toutefois que de petites portions d’images satellitaires avec des données de localisation assez générales sur le pays concerné, afin d’éviter justement que la plateforme ne soit utilisée par des pilleurs de sites archéologiques.