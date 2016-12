Le président élu américain Donald Trump a nommé mardi son conseil juridique en chef à un poste de "représentant spécial en charge des négociations internationales", une nouvelle fonction au sein de l'administration américaine.

Dans un communiqué de l'équipe de transition, Donald Trump affirme que Jason Greenblatt, qui a travaillé en tant qu'avocat au sein de son entreprise, la "Trump Organisation", pendant deux décennies, l'assistera "dans les négociations internationales de tout type et pour les accords commerciaux à travers le monde".

"Jason est un de mes conseillers les plus proches et en qui j'ai le plus confiance. Il a un passé substantiel de négociateur, a mené des transactions compliquées en mon nom et dispose de l'expertise de savoir rapprocher des parties et forger des consensus sur des dossiers difficiles et sensibles", assure M. Trump.

M. Greenblatt, avocat du droit immobilier âgé d'une cinquantaine d'années, a aussi conseillé le candidat républicain à la Maison Blanche pendant la campagne sur les relations entre Israël et les Etats-Unis.

Au commerce, le président élu sera déjà assisté par le milliardaire Wilbur Ross, 79 ans, qu'il a désigné comme secrétaire au Commerce. M. Trump n'a pas encore nommé son représentant au Commerce extérieur (USTR).

Selon CNN, M. Greenblatt va se concentrer sur le conflit israélo-palestinien, les relations des Etats-Unis avec Cuba et les accords commerciaux avec d'autres pays.