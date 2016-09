George Bush père aurait l'intention de voter pour Clinton

USA 2016

L'ancien président George H. W Bush n'a jamais aimé Donald Trump. Et il a l'intention de voter pour la démocrate Hillary Clinton en novembre, à en croire un membre d'une autre famille politique américaine célèbre, les Kennedy.

"Le président m'a dit qu'il va voter pour Hillary !", a écrit sur Facebook Kathleen Kennedy Townsend, 65 ans, ancien gouverneur adjoint de l'Etat du Maryland (est) et fille aîné de Robert Kennedy, l'ancien ministre de la Justice assassiné.

Le site Politico a publié une capture d'écran de sa page Facebook, où son commentaire, lundi, apparaît au dessus d'une photo où elle serre la main de l'ancien président (1989-1993).

Elle s'identifie sur Facebook comme Kathleen Hartington, son deuxième prénom.

Le porte-parole de l'ancien président, âgé de 92 ans, n'a ni confirmé ni infirmé.

"Ce n'est pas clair que quiconque était là pour vérifier KKT", a tweeté Jim McGrath. "Le président Bush votera en tant que citoyen privé dans une cinquantaine de jours, et c'est ce que sera ce vote: un vote privé dans une cinquantaine de jours", a-t-il aussi déclaré à Politico.

Aucun des Bush n'a apporté son soutien au candidat républicain à la Maison Blanche Donald Trump. Le président Bush et ses fils -- l'ancien président George W. et l'ex adversaire de Trump aux élections primaires, Jeb, ne s'étaient pas non plus rendus à la convention républicaine en juillet.