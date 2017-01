Chaque président américain a eu sa résidence d’hiver - la "Winter White House" - où il se relaxe avec sa famille, s’éloigne des soucis de Washington, ou à l’inverse tient de discrètes réunions diplomatiques.

La retraite privée de Donald Trump est à son image : pas vraiment une cabane d’ermite. Et son domaine de Mar-a-Lago, situé à Palm Beach, est bien parti pour remplacer Camp David.

La résidence de campagne officielle des Présidents, dans les montagnes du Maryland, est en effet un peu plus austère que ce "resort" floridien de 118 chambres, bâti tout en rose et entouré de palmiers… C’est en 1985 que Donald Trump rachète Mar-a-Lago pour 10 millions de dollars. L’Etat fédéral l’avait reçu d’une richissime héritière qui espérait en faire… une demeure de président. Cela n’intéressait pas l’Etat et Trump a pu en faire un club privé, où l’inscription revient à cent mille dollars. Lui et sa famille y habitent, dans une zone privatisée. C’est là, sous les chandeliers, qu’il a reçu en audience de potentiels membres de son futur gouvernement.

Et samedi, le propriétaire y a aussi tenu sa réception de Nouvel An. Pour déguster la "salade de Mr Trump", fouler le tapis rouge et serrer la main au président élu, le prix était de 500 dollars.