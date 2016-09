Donald Trump admet que Barack Obama est né en Amérique

Que se passerait-il si Hillary Clinton renonçait?

Abandonner la course à la Maison-Blanche. Si cette éventualité constituerait un saut dans l’inconnu, des règles existent et elles établissent une distinction selon que l’abandon survient avant l’élection générale du 8 novembre, ou entre cette élection et la réunion des "grands électeurs" pour formellement élire le Président, ou entre cette réunion et la prestation de serment du nouveau Président, le 20 janvier.