Syrie: 37 morts dans des raids aériens dans le nord-ouest

Des frappes aériennes ont tué 37 personnes samedi dans la ville rebelle d'Idleb (nord-ouest) au lendemain d'un accord russo-américain sur une trêve en Syrie, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Ces raids, effectués par des avions qui n'ont pas été identifiés, ont visé un marché et plusieurs quartiers d'Idleb et ont blessé au moins 90 personnes, a rapporté l'OSDH qui dispose d'un large réseau d'informateurs à travers la Syrie.

L'Observatoire n'était pas en mesure de donner le nombre exact de civils tués mais a précisé que quatre femmes et quatre enfants avaient péri.

Un photographe de l'AFP à Idleb a vu des hommes escalader des décombres, en sandales, pour aider à l'évacuation des blessés et des habitants couverts de poussière après l'effondrement de leur immeuble.

Plus loin, il a vu un homme blessé à la tête s'éloigner d'un marché en flammes en tenant par la main un garçon pieds nus.

Dans la ville d'Alep (nord), des bombardements aériens contre des quartiers rebelles ont tué 12 civils samedi, selon l'OSDH, qui n'a là aussi pas pu identifier quels appareils avaient procédé à ces raids.

Après des discussions marathon à Genève, les chefs de la diplomatie américaine John Kerry et russe Sergueï Lavrov, dont les pays soutiennent des camps opposés dans le conflit syrien, ont annoncé vendredi soir un accord sur une trêve qui doit débuter lundi et coïncidera avec l'Aïd el-Adha, la grande fête musulmane du sacrifice.

Si l'accord est effectivement mis en place, les forces armées syriennes cesseront leurs bombardements sur les zones tenues par les rebelles et de l'aide humanitaire pourra être acheminée vers les civils.

La quasi-totalité de la province d'Idleb est contrôlée depuis 2015 par une coalition de rebelles et de jihadistes, appelée "Armée de la conquête" et régulièrement visée par des raids aériens du régime et de son allié russe.

Depuis 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 290.000 morts et jeté hors de chez elle plus de la moitié de la population.