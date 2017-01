Alors que le canon gronde et que les troupes chargent en France et Russie, l’année 1917 sera marquée par l’émergence de deux mouvements artistiques majeurs qui influenceront de manière déterminante l’avènement de la modernité. Aux Pays-Bas, la radicalité de De Stijl est en marche et influencera des artistes belges. En Russie, les artistes du suprématisme et du constructivisme voulaient participer activement à l’édification d’une société nouvelle issue de la révolution bolchevique de 1917. En France, en novembre de la même année, Auguste Rodin décédait en sa demeure désormais muséale à Meudon.

Les ruines de la Marne

En Europe occidentale, en 1917, la guerre qui fait toujours rage se concentre sur ce qui fut appelé la Bataille de la Marne, dans le nord-est de la France. Depuis 1914, le peintre français d’origine suisse Félix Vallotton évoque en dessins et gravures le conflit mondial, sans néanmoins pouvoir accéder aux champs de bataille. Suite aux demandes répétées de nombreux artistes qui souhaitent témoigner de cette boucherie, une décision gouvernementale octroie à des artistes dûment sélectionnés de participer à des missions au front, mais pas en première ligne, sous couvert des états-majors. Ils seront une petite centaine à participer aux dix missions successives organisées jusqu’en janvier 1918. Parmi eux, bien sûr, Vallotton, ainsi que, parmi les plus connus, Bonnard, Vuillard, Piot, Maurice Denis, Lhote…

(...)