L’art contemporain se marie très bien avec la beauté et la poésie du musée et des jardins Van Buuren.

Le musée Van Buuren à Uccle n’est jamais aussi beau qu’au printemps et en été, quand refleurissent ses jardins: le Jardin pittoresque et la Grande Roseraie, de Jules Buyssens (1934), et le Labyrinthe (1968) et le Jardin du Cœur (1970), de René Pechère.

Labyrinthe de buis, roseraie, verger au creux d’un petit vallon. C’est un plaisir de s’y balader autour de la belle maison de David et Alice Van Buuren où l’on découvre, restés dans leur environnement initial, la Chute d’Icare de Bruegel, et des oeuvres d’Ensor, Rik Wouters, Permeke, Van Dongen, Gust De Smet, Van de Woestyne.

(...)