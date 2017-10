Dans la nouvelle aile du V&A à Londres, on est plongé dans l’histoire passionnée de l’Opéra.

Fin juin, était inaugurée la « Sainsbury Gallery », la nouvelle aile du Victoria and Albert Museum (V&A) avec une immense salle excavée de 1100 m2 qui doit servir aux expositions temporaires. Dessinée par le bureau londonien AL_A et l’architecte Amanda Levete, on y accède par une nouvelle entrée du musée, très contemporaine, tout en pierre blanche. Une aile nouvelle d’un coût de 56,6 millions d’euros.