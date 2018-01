L’artiste français sera à l’honneur en mars avec deux grandes expositions, à Lyon et au Grand-Hornu, au Mac’s. Visite en avant-première dans l’atelier d’un artiste qui empoigne le monde dans des images poétiques et fortes. Rencontre.





En mars, deux grandes expositions seront consacrées en parallèle à Adel Abdessemed, un des artistes français les plus en vue dans le monde de l’art contemporain. L’une aura lieu au Mac’s au Grand-Hornu et l’autre au Mac, le musée d’art contemporain de Lyon.

Adel Abdessemed est un artiste qui a la rage et qui ne laisse personne indifférent: critiqué par les uns, adulé par les autres. Il regarde le monde et l’interprète à sa façon par des images très fortes. Pour lui, il existe deux manières de réagir face au monde : soit on le fuit, soit on l’interprète. Il a choisi la seconde avec pour slogan "A l’attaque". Il s’approprie l’histoire contemporaine avec ses violences, comme il écrase de son pied nu, dans une de ses vidéos, un citron pour en extraire le jus.